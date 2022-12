Vilvoorde eist schadevergoeding van man die stadhuis liet ontruimen met valse bommelding

“We willen de effectieve kosten voor de ontruiming van het gebouw en het nadeel voor de organisatie vzw 1001 Schakels op hem verhalen”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “Hier speelt ook een moreel element. Al was het maar omdat het in het stadhuis was en ook in de aanwezigheid van de Amerikaanse autoriteiten. We willen daarmee aangeven dat we compleet intolerant zijn tegenover dit soort racistisch geïnspireerde zottigheden.” Over het bedrag van de schadeclaim wil de burgemeester nog overleggen met de advocaat van de stad en de organisatie.