Vlaanderen blokkeert Belgische stem over Europees klimaatpakket

Bij federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) zorgt dat voor frustratie. “Minister Demir kiest er uit dogmatisme voor om België buiten spel te zetten in de finale onderhandelingen”, klinkt het in een persbericht dat ze gisteren uitstuurde. “Ze vindt immers dat ongeacht de toegiften die we krijgen in de onderhandelingen, we het dossier als België nooit mogen goedkeuren. Op die manier kunnen we geen enkel gewicht in de schaal leggen.”