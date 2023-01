Vlaanderen maakt 8 miljoen euro vrij om Einsteintelescoop naar Limburg te halen

Met de Einsteintelescoop zal onderzoek worden gedaan naar de zwaartekrachtgolven en de oorsprong van het heelal. Dat klinkt heel futuristisch, beseft professor Thomas Hertog van de universiteit van Leuven die betrokken is bij het onderzoek. "Maar in 1915 klonk de relativiteitstheorie van Albert Einstein ook futuristisch, en nu zit die theorie in elk gps-systeem in elke auto", zegt hij. "En de uitvinder van de elektriciteit dacht ook dat zijn uitvinding nooit zou worden toegepast. En zo zal dat ook gaan met de Einsteintelescoop. Het is een investering op heel lange termijn."