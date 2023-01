Voetbalclub Lokeren-Temse toont begrip voor boycot supporters: "Veiligheidsmaatregelen gaan soms ver"

"Zelf betreuren we al die combiregelingen een beetje, want de laatste jaren zijn er maar weinig incidenten gebeurd", gaat Bernaert verder. "Het is ook zonde dat we daardoor nu onze supporters moeten missen, want zij geven een enorme boost aan onze spelers op het veld."

Voor de uitwedstrijd tegen KVK Westhoek die volgende maand plaatsvindt, hoopt de club dat de combiregeling nog kan wegvallen. "We hebben begrepen dat de ontvangende club aan hun veiligheidsdiensten heeft laten weten dat zo'n regeling niet nodig is, dus daarover verwachten we de komende dagen positief nieuws."