Mechelaar krijgt 40 maanden cel voor het beschieten van voorbijgangers met loodjesgeweer 

De slachtoffers werden geraakt toen ze over de Melaan fietsten of wandelden. De politie kreeg in mei en juni verschillende klachten binnen. Een 11-jarige jongen werd in de rug geraakt en had een klein wondje. Een moeder die aan het wandelen was met haar zoon, raakte gewond aan de elleboog. Dat loodje moest operatief verwijderd worden. Andere slachtoffers vonden later nog gaatjes in hun kleding.