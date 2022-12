Verenigde Staten verhuizen hun ambassade in Brussel

Momenteel is de Amerikaanse ambassade gevestigd vlakbij het Warandepark, tussen de Wetstraat en het koninklijk paleis. Ook de ambassadeurswoning is daar, in een statig pand uit 1780. De Amerikaanse ambassadeur verblijft er traditiegetrouw al sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog, maar de VS kochten het gebouw pas aan in 1947. Er net naast liggen de kantoren van de ambassade, in een moderner gebouw dat dateert van begin jaren 1950.

Sinds de aanslagen in New York en Washington van 11 september 2001 zijn er verhoogde veiligheidsmaatregelen rond de ambassadegebouwen. Zo werd de Zinnerstraat en een deel van de Regentlaan afgesloten voor alle verkeer. De maatregel botste destijds op heel wat kritiek. Aanvankelijk werd gezegd dat het tijdelijk zou, maar 21 jaar later is de situatie onveranderd.

Er is nu gekozen voor een nieuwbouw in Etterbeek, die zoals alle Amerikaanse ambassades ter wereld moet beantwoorden aan de strengste veiligheidseisen en de nodige ruimte zal bieden aan het ambassadepersoneel.