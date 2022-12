Wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door bosbranden op laagste punt sinds 2003

De hoeveelheid broeikasgassen die bosbranden wereldwijd de atmosfeer in stuwen, daalt jaar na jaar. Ook in 2022 was dat het geval. Het Europese monitoringsprogramma Copernicus mat wereldwijd de kleinste hoeveelheid sinds 2003. Maar het plaatje is dubbel: op sommige continenten stijgt de uitstoot door bosbranden wél. Dat is bijvoorbeeld het geval in Europa.