Staatssecretaris voor Begroting Bertrand verdedigt premier De Croo: "Je koopt toch ook geen huis via WhatsApp?"

Bertrand onderlijnt dat de WhatsAppberichten die Knack heeft gepubliceerd over een hele reeks aan onderwerpen gaan. "Ik lees ook dat er een bezwaar was over de manier waarop de btw-verlaging werd ingeschreven, omdat dit niet overeenstemde met de beslissingen en van de kern. Dat staat duidelijk in de WhatsApp. Een algemene go heb ik niet gelezen. Dat is ook normaal, want dat doe je via de officiële kanalen. Je koopt toch ook geen huis via WhatsApp?"

Ze benadrukt dat er "geijkte kanalen zijn" om opmerkingen over de begroting door te geven. "Je geeft geen go via WhatsApp en dat is ook niet gebeurd", zegt ze. "Iedereen gebruikt Whatsapp om te communiceren of snel een vraag te stellen. Ook de verschillende kabinetten. Maar een bijsturing van een begroting met zo’n tekort? Dat doe je via de officiële kanalen."