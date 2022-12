Comedian Xander De Rycke groeide op in kansarmoede en merkte dat als kind "aan vele kleine dingen": "Er kwam nooit volk over de vloer bij ons, omdat ons huis niet echt proper was"

Zijn moeder is in september overleden aan kanker. Daar heeft De Rycke naar eigen zeggen veel lessen uit getrokken. "Ze is eenzaam, alleen en kwaad geëindigd. Maar ook te trots om hulp te vragen."

"Daarom vind ik dat het tijdens de Warmste Week niet alleen over geld inzamelen mag gaan. Hulp vragen en durven te aanvaarden is ook belangrijk. Je mag niet vergeten dat mensen een bepaalde trots hebben over wat ze hebben of niet hebben.”