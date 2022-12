"1984" van George Orwell: ooit verboden in Rusland, nu bovenaan Russische bestsellerlijsten

In 1949 was Wereldoorlog II net voorbij en de Koude Oorlog was nog maar net begonnen. Orwell schreef het boek tussen 1946 en 1948 en stelt er de wereld in voor zoals die er volgens hem in 1984 zou kunnen uitzien. Het is een waarschuwing voor totalitaire regimes. Het boek was tot 1988 verboden in de Sovjet-Unie.