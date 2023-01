Man van 20 slaat ruit van restaurant in Parijsstraat in Leuven aan diggelen

In Leuven heeft een man van 20 een ruit van een restaurant in de Parijsstraat kapotgeslagen. Dat gebeurde vanmorgen vroeg om halfzes. De man gooide daarna nog verkeersborden op de grond. Een getuige verwittigde de politie. Die konden de man oppakken in de auto van een vrouw van 22. Zij was onder invloed van drugs en had geen rijbewijs.