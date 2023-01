Zet een "weesgedicht" op je vensterraam: gemeentes zoeken kandidaten

In Herentals koos de bibliotheek 50 gedichten waaruit inwoners kunnen kiezen. “We organiseren verschillende acties tijdens de week van de poëzie maar met dit initiatief willen we ook lokale dichters een forum geven. We hebben dat in het verleden al in de bibliotheek gedaan, maar nu treden we echt naar buiten met poëzie", zegt Jan Michielsen (CD&V), schepen voor bibliotheken en cultuur.