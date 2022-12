Dader van "hameraanval" op de man van Nancy Pelosi had ook acteur Tom Hanks en zoon van Joe Biden in het vizier

Wat is er gebeurd op 28 oktober?

Op vrijdag 28 oktober drong de 42-jarige David DePape het huis van Nancy Pelosi in San Francisco binnen. Hij forceerde de achterdeur van de woning. Terwijl DePape het huis doorzocht naar Pelosi, zou hij herhaaldelijk "Waar is Nancy?" geroepen hebben. Nancy Pelosi was op dat moment niet thuis, maar haar 82-jarige man Paul lag boven te slapen. Hij werd door de indringer verrast in zijn slaap en slaagde erin om de hulpdiensten te bellen.

Toen de hulpdiensten aankwamen, worstelden de twee mannen met een hamer. DePape viel Paul Pelosi daarop aan. Hij liep een schedelbreuk en verwondingen aan zijn rechterarm en -hand op en moest naar het ziekenhuis gebracht worden, waar hij diezelfde dag nog geopereerd werd.