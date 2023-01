Nieuwe infomarkten over uitwerkingsfase Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren

Tussen 9 januari en 7 februari 2023 zullen er infomarkten doorgaan in Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Zonhoven, Pelt en Hasselt over de uitwerkingsfase van de Noord-Zuidverbinding. "De laatste fase voor we aan de werken beginnen is gestart en ook daar willen we de belanghebbenden in betrekken", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). De omwonenden krijgen opnieuw inspraak en kunnen de meer gedetailleerde plannen raadplegen op de infomarken of door online aanwezig te zijn.