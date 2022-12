Na honderdduizenden dollars in zijn sofa: zullen partijleden van Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa hem een nieuwe termijn gunnen? 

Het leek bijna zeker dat de populaire Cyril Ramaphosa zichzelf in 2024 zou opvolgen als president van Zuid-Afrika, maar in een paar weken tijd is alles veranderd. De man die van de strijd tegen corruptie zijn grootste prioriteit maakte, is nu zelf in opspraak gekomen. Een mysterieuze diefstal van honderdduizenden dollars in contanten, verstopt in de sofa in zijn boerderij, dreigt hem de das om te doen. Van vandaag tot en met dinsdag zullen zo’n 4.000 leden van het ANC, het Afrikaanse Nationaal Congres, bepalen of hij hun presidentskandidaat wordt.