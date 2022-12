In de voetsporen van Bach: Benjamin maakt met cello op de rug zelfde tocht door sneeuw die componist 300 jaar geleden aflegde

Waarom besluit iemand om die wandeltocht zowat 300 jaar later opnieuw te doen? "Het was een soort opwelling", zegt de muzikant. "Ik vroeg me af wat de impact van de wandeling geweest is op zijn muziek. Je kunt daar wel over lezen en daar onderzoek naar doen, maar het echt ervaren is toch nog iets anders. Misschien vind ik iets van de muziek terug in het landschap. Of in de mensen die ik ontmoet, iets bijzonder in het karakter van de Thüringers?"