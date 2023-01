Ballon van trainingscentrum para’s in Schaffen verdwijnt tijdelijk uit het luchtruim

Andere landen gebruiken maar zelden zo’n ballon, maar in Schaffen wordt er nog niet van afgestapt. “Zo’n ballon zorgt voor flexibiliteit: is het goed weer, halen we hem simpelweg buiten”, legt Ponet uit. “Bovendien is zo’n ballon stukken goedkoper dan een duur vliegtuig om uit te springen.” Maar ook didactisch heeft de ballon z’n waarde. “Het is een ideaal opstartmiddel, we kunnen parachutisten voor hun eerste sprong volledig begeleiden.”