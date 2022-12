Bart Vandaele uit Haacht zit vast in Peru door chaos in het land: "Het kan hier van dag op dag escaleren"

Hoe en wanneer de terugkeer van de twee Vlaamse toeristen naar België zal gebeuren, is nog niet zeker. “De Belgische ambassade heeft ons afgeraden om verder te reizen”, vertelt Vandaele. “Het is onvoorspelbaar wat er nog zal gebeuren. De politie en het leger hebben het niet honderd procent in de hand en het kan hier van dag op dag escaleren.”



Dina Boluarte, de kersverse president, riep al op tot kalmte. “We kunnen geen dialoog voeren als er geweld is tussen ons”, was de boodschap. Ook Vandaele hoopt dat de rust gauw terugkeert. “Maar voor het hetzelfde geld bestormen ze morgen opnieuw de luchthaven, wordt onze vlucht afgezegd en zitten we hier nog langer. Dat is ook niet de bedoeling.”