Borgloon is de beste bebosser van Limburg: bijna 5 hectare extra bos op één jaar tijd

"De beekvalleien in Borgloon zijn uitstekende locaties om nieuwe bossen te planten en wie weet kunnen we in de toekomst ook wat privé-eigenaars overtuigen om extra bomen te planten op hun grondgebied", gaat Bellings verder. "We willen in de toekomst absoluut dat zilveren label behalen, maar los daarvan zijn we het ook verschuldigd aan de generaties na ons."