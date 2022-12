Brandweer in Boom redt drie mensen uit brandend appartementsgebouw

In Boom heeft het woensdagavond gebrand in een klein appartementsgebouw in de Sint-Kathelijnestraat. De brand is ontstaan in een slaapkamer op het appartement op de eerste verdieping. De brandweer moest drie mensen uit het gebouw halen. Eén persoon werd met de ladderwagen gered vanaf de tweede verdieping. Er raakte niemand gewond maar door de brand- en rookschade zijn verschillende appartementen onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is nog onbekend.