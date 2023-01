Burgemeesters uit wolvengebied in Limburg teleurgesteld na wolvenoverleg

"Het is niet alleen koud buiten, minister Demir heeft ons ook in de kou laten staan door niet aanwezig te zijn bij het burgemeestersoverleg over de wolf", zegt Marco Goossens, burgemeester van Oudsbergen (CD&V). Hij blijft op zijn honger zitten, net als de andere burgemeesters uit het wolvengebied. Dat gebied bestaat uit de Noord-Limburgse gemeenten, maar voor de eerste keer waren ook de gemeenten Maaseik, As en Dilsen-Stokkem aanwezig. "Ook zij zullen binnen enkele jaren voor dezelfde uitdagingen staan als Oudsbergen en onze buurgemeenten. Net als gemeenten in het noorden van de Kempen in Antwerpen. Want het gebied van de wolf zal alleen maar uitbreiden", zegt de burgemeester.

"Dit is geen debat voor of tegen de wolf. Het is een debat dat we voeren om het samenleven mogelijk te maken", benadrukt hij. Tijdens het halfjaarlijks overleg over de wolf stonden onder andere het protocol probleemwolf en de kwestielijst op het programma. Toch blijven de burgemeesters op hun honger zitten, vooral doordat de bevoegde minister Demir (N-VA) niet aanwezig was op het overleg. "Haar kabinetsmedewerker was er wel, maar dat is voor ons niet hetzelfde", aldus Goossens. "We vragen ons dan ook af hoe hoog de wolvenkwestie op de prioriteitenlijst van de minister staat."