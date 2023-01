Buren van oud kippenslachthuis in Torhout krijgen inspraak in toekomst van de site

Drie jaar geleden legde de directie van kippenslachterij Lammens de boeken neer. Bijna 170 mensen verloren hun job. Een tijdlang was er nog een Nederlands kippenbedrijf actief, maar dat verhuisde de productie en verkocht de gebouwen aan een projectontwikkelaar uit Oostkamp. Die wil er nu een bedrijventerrein maken en een aantal woningen. De bedoeling is een deel van de bedrijfsgebouwen van Lammens te bewaren, al is het nog niet zeker of dat ook zal lukken. Sowieso belooft de projectontwikkelaar veel groen en inspraak door de buurt. Volgend jaar al zou er een eerste inspraakmoment georganiseerd worden. Het kippenslachthuis ligt er nu verloederd bij, er breken regelmatig vandalen binnen.