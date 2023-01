Genkse firma Orbix ontwikkelt bouwblokken waar cement vervangen wordt door CO2: "Beter voor het klimaat, maar geen vervanging voor cementstenen"

"Maar om ze op grote schaal te maken, hadden we hulp nodig van een groter bedrijf, en toen kwam Gubbels in the picture", zegt Serge Celis van Orbix. "We hebben er 10 maanden over gedaan om tot een resultaat te komen, maar nu is de Carbstone klaar voor de markt." Bjorn Gubbels is heel blij dat ze bij Masterbloc mochten meewerken aan het project. "De bouwsector verbruikt te veel CO2, het is mooi om te zien hoe wij die kunnen gebruiken om stenen te maken en zo een CO2-neutraal proces ondersteunen."