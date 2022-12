Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola belooft bijkomende maatregelen na corruptieschandaal: "Het parlement is niet te koop" 

"We hebben al veel gedaan, maar we moeten ook nog veel doen", zei Metsola bij aanvang van de Europese top in Brussel. Volgens Metsola zijn er in het Europees Parlement "te veel manieren om beslissingen te nemen". "Dat zou beter kunnen." Ze heeft het ook over "te veel informele groepen" die mogelijk kwetsbaarder zijn voor beïnvloeding van buitenaf. "Er zijn ook te veel organisaties waar te weinig transparantie is over hun fondsen", vindt de voorzitter.



Metsola benadrukt dat het Europees Parlement aan al deze zaken "een einde wil maken". "Ik kan niet zeggen dat dit nooit meer zal gebeuren, maar ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het parlement niet te koop is."

Vandaag stemt het Europees Parlement overigens over een resolutie die omkoping in het parlement moet tegengaan.