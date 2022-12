Dit jaar al 50 oproepen bij hulplijn 1712 over geweld na contact via datingapp: 10 tips voor veilig online daten 

In 2022 ontving 1712, de hulplijn in België voor geweld, misbruik en kindermishandeling, minstens 50 oproepen over geweld na contact via een datingapp. Recent Australisch onderzoek toont hoe wijdverspreid het probleem is: bijna drie op de vier gebruikers van een datingapp maakte de laatste vijf jaar online geweld mee. Een op de drie gebruikers maakte zelfs lichamelijk geweld mee.

"Dat is nog maar het topje van de ijsberg. Niet elk slachtoffer of elke omstander geeft aan dat de datingapp het geweld faciliteerde omdat ze zich schuldig voelen, schamen of bang zijn voor hun omgeving die afkeurend zou reageren”, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712.