Datum bekend van volksraadpleging in Borsbeek over fusie met Antwerpen

Op zondag 24 september volgend jaar zal elke Borsbekenaar vanaf 16 jaar zich kunnen uitspreken over het al dan niet fuseren van hun gemeente met de stad Antwerpen. Burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) maakte de datum van de volksraadpleging, die niet bindend is, bekend. De burgerbeweging 'Burgers voor Borsbeek' had in het totaal 3200 handtekeningen verzameld om zo'n volksraadpleging af te dwingen.