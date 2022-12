Drie jongemannen veroordeeld voor groepsverkrachting in Mechelen: 5 jaar cel maar vrij met voorwaarden

De feiten gebeurden in maart 2021. Toen werd een 17-jarig meisje naar de gebouwen van jeugd- en jongerenwerk Mechelen (J@M) gelokt en daar verkracht. Er werden ook beelden gemaakt van de feiten. Vier jonge mannen werden opgepakt, drie van hen moesten zich voor de rechtbank in Mechelen verantwoorden. Het gaat om mannen tussen 21 en 23 jaar uit het Mechelse, de vierde betrokkene was nog minderjarig op het ogenblik van de feiten. Een vierde beklaagde was een vrouw die de beelden van de feiten zou hebben doorgestuurd. Op vraag van de advocate van het slachtoffer werd het dossier achter gesloten deuren behandeld, daardoor is niet geweten welke straf het openbaar ministerie had gevorderd.