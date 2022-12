Dronken bestuurder plast tegen verkeersbord tijdens politiecontrole in Antwerpen  

Even later werd het nog duidelijker dat de man had gedronken. "Tijdens de politiecontrole begon hij te plassen tegen een verkeersbord." De bestuurder weigerde wel een ademtest af te leggen, maar de politie stelde via een bloedafname het alcoholgebruik vast.

Het rijbewijs van de man is ingetrokken en zijn wagen is in beslag genomen, omdat hij niet geldig verzekerd was. De bestuurder zal voor de politierechter moeten verschijnen.