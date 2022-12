ECB verhoogt rente met 0,5 procentpunt, eerste Belgische grootbank volgt: rente op spaarboekjes van Belfius stijgt

Na jaren van nulrente heeft de ECB de rente in de eurozone sinds juli fors opgetrokken. In juli was dat met 0,5 procentpunt, in september en oktober telkens met 0,75 procentpunt. Ook nu komt er 0,5 procentpunt bij, zodat de depositorente op 2 procent uitkomt. Met die renteverhoging probeert de ECB vooral de hoge inflatie, de te snel stijgende levensduurte, op termijn weer naar beneden te krijgen.