Eerste vluchtelingen zijn aangekomen in opvang in Jabbeke

De eerste asielzoekers zijn aangekomen in de vroegere gebouwen van de Civiele Bescherming. Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) hield de boot zo lang mogelijk af, maar kon er uiteindelijk niet omheen dat er een tijdelijk opvangcentrum in zijn gemeente komt. In een eerste fase zullen er zo'n 50 mensen opgevangen worden in Jabbeke. Vanaf januari zal dat aantal toenemen. De maximale capaciteit is 500 mensen. De opvang is tijdelijk, voor een periode van ongeveer negen maanden.