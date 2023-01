Einde in zicht voor sportzaal Helios in Zottegem

Sportzaal Helios bevindt zich net geen 50 jaar in het centrum van Zottegem, midden in een woonwijk. Na onderzoek bleek een totaalrenovatie van het complex te duur uit te vallen. Daarom is beslist om uit te wijken naar de sporthal van het Koninklijk Atheneum Zottegem.

“Op die manier zorgen we ook voor een efficiënt gebruik van onze sportinfrastructuur”, zegt schepen van sport Brecht Cassiman (N-VA). “Het is niet logisch dat de ene sporthal om 16 uur sluit en de andere sporthal de deuren pas opent na de schoolbel. “

Het Koninklijk Atheneum kreeg vorig jaar ook een subsidie toegekend vanuit de Vlaamse overheid voor het renoveren van de sporthal op de schoolcampus, op voorwaarde dat de sporthal ook naschools werd opengesteld. Het stadsbestuur sloot daarop een overeenkomst met het schoolbestuur die ingaat op 1 september 2023.