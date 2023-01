Omgeving rond gascentrale in Vilvoorde opgeschrikt door luide knallen, gascentrale ligt stil

Door een defect aan de interne stoomkleppen kon de stoom niet op een normale manier ontsnappen en dat zorgde uiteindelijk voor de knallen. "Het defect trad rond 4u15 vannacht op. Omdat de interne kleppen niet opengingen, bleef de stoom zich opstapelen. Uiteindelijk zijn de buitenste kleppen opengegaan en kon de stoom op die manier ontsnappen. Maar dat zorgde voor een aantal luide knallen en extra rookontwikkeling", legt Catherine Bodet van de politie van Vilvoorde uit.

Omwonenden hoorden ook nog een tijd lang een luid gezoem die uit de elektriciteitscentrale kwam. "Dat kwam door het ventilatiesysteem. Dat is na het incident in gang geschoten. We hebben verschillende meldingen binnengekregen van ongeruste inwoners. Er is gelukkig nooit gevaar geweest voor de omwonenden", aldus nog de politiewoordvoerder.