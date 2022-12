Europees Parlement erkent hongersnood in Oekraïne in jaren 1930 als genocide: "Huidige misdaden van Rusland herinneren aan verleden" 

Tijdens de hongersnood in Oekraïne, ook wel Holodomor genoemd, zijn miljoenen mensen om het leven gekomen. De schattingen lopen uiteen naargelang de bron. Alleen al in Oekraïne zouden volgens sommige bronnen 3 tot 5 miljoen mensen zijn gestorven. Cijfers over de hongersnood in heel de Sovjet-Unie (onder meer in Kazachstan) lopen uiteen van 5 tot 8 of zelfs 10 miljoen doden.

Ook over de erkenning als genocide zijn historici het niet eens. De hongersnood was een gevolg van de collectivisering van de landbouw door het Sovjetregime onder Jozef Stalin. Oekraïne was toen al de "graanschuur van Europa". Boeren werden gedwongen om hun land, persoonlijke bezittingen en soms huizen af te staan aan collectieve boerderijen. Rijkere boeren en boeren die zich tegen de collectivisering verzetten, werden naar Siberië gedeporteerd.

Het gevolg van de collectivisering was een daling in de productie en voedseltekorten door een mislukte graanoogst. Het graan dat wel geoogst werd, belandde in Rusland zelf. In Oekraïne leidden de voedseltekorten onder meer tot kannibalisme. De hongersnood in Oekraïne werd door het regime van Stalin verborgen gehouden.