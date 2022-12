Handtassen, schatten van albast of Vlaamse primitieven: dit zijn onze winterse expotips

Nu er weer echte wolven leven in ons land, is het fijn om al die verhalen te (her)lezen waarin het beest de hoofdrol speelt. Villa Verbeelding in Hasselt toont in een bijzondere wolven-expo allerlei illustraties van binnen- en buitenlandse tekenaars en van aanstormend talent. Wolven uit sprookjes of prentenboeken, uit graphic novels of affiches. De wolf in alle maten en soorten: vals of vriendelijk, moedig of doodsbang, speels of bloeddorstig, dom of gewoon levensecht. Tot 4 juni.