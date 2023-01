Famiflora mag opnieuw open, sluiting buiten proportie

Afgelopen donderdag viel de politie binnen in Famiflora in Moeskroen. Het tuincentrum, opgericht door twee West-Vlamingen, moest tijdelijk sluiten. Volgens inspectiediensten beging het tuincentrum een aantal bouwovertredingen die nog altijd niet in orde werden gebracht.

De rechtbank van Doornik heeft beslist dat de winkel opnieuw mag openen. Volgens hen is de sluiting buiten proportie. "We zijn heel blij dat we terug mogen openen", zegt marketing manager Fabien Sobiecki. "Voor ons is een week sluiten een heel groot verlies. Zeker de kerstperiode is een van de belangrijkste periodes van het jaar."