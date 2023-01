Festival Wild in’t Park in Herent stopt: “15 jaar lang met veel goesting aan gewerkt”

Afsluiten doet Wild in't Park alleszins op een hoogtepunt, want de 13de en nu ook laatste editie in mei telde meer dan 11.000 bezoekers. "Het doet pijn om afscheid te nemen van dit project, want we hebben er 15 jaar lang hard aan gewerkt", vertelt de organisator. "We hopen dat er een volgende generatie opstaat die opnieuw iets leuk wil organiseren in Herent. Ik wil ook nog graag iedereen bedanken die zich jarenlang zo hard heeft ingezet voor Wild in't Park, in het bijzonder de vrijetijdsdienst van de gemeente Herent en de vrijwilligers", besluit Verplancke.