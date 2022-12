Film van de week: Daniel Craig etaleert zijn komisch talent in “Glass Onion: a knives out mystery”

“Knives out" was in 2019 een onverwachte hit. Het publiek vond het geweldig, en de recensies waren lovend. De film werd in 2020 zelfs genomineerd voor de Oscars (voor beste originele scenario) en voor drie Golden Globes. De makers, regisseur Rian Johnson op kop, hadden al snel door: hier kunnen we munt uit slaan. De formule: verzamel een aantal kleurrijke personages op één locatie rond één detective (gespeeld door publiekstrekker Daniel Craig) die een moordmysterie moet oplossen, en je bent vertrokken. “Knives out” kostte (slechts) 40 miljoen dollar en bracht 311,4 miljoen in het laatje. Naar nieuwe geldschieters was het niet lang zoeken.