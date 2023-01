Gans raakt vast op kanaal in Ieper: "Probeer het dier niet zelf te redden"

De brandweer vraagt aan omstaanders die het dier zien zitten om niet zelf het ijs op te gaan en de gans te redden. "Het ijs is vaak niet dik genoeg waardoor je zelf in de problemen kan komen. Als je het dier wilt voederen, smijt dan niet rechtstreeks eten naar het dier dat op het water zit, maar eerder naar een eend in de buurt. Dan zal je meteen zien of die gans of eend die vastzit, reageert en misschien toch verder kan. Je mag ons ook altijd bellen om het dier los te komen maken."