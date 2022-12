Gemeenteraad Sint-Joost noodgedwongen geschorst tijdens WK-match 

“We spelen met vuur, want het is het einde van het jaar”, vindt oppositielid Frédéric Roekens (Groen). “Allerlei zaken moeten worden beslist, zoals de voorlopige twaalfden (budget in afwachting van de begroting voor 2023, red.) en de gemeentebelastingen voor volgend jaar.” De gemeente wil nu een nieuwe gemeenteraad inlassen in de loop van volgende week. “Hopelijk behalen we dan wel een quorum, want ondertussen nadert de kerstvakantie”, zegt Roekens.