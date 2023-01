Gentse onderzoekers adviseren Vlaamse rusthuizen over ventilatie en verluchting: "Ramen vaker dicht in groepsruimtes"

Het rapport focust vooral op enkele praktische tips. Er is bijzondere aandacht voor de CO2-meter die nu overal opduikt. "We geven aanbevelingen over hoe mensen die nu moeten lezen en ook hoe ze de CO2-waarde naar beneden kunnen krijgen, door bijvoorbeeld met minder personen in één ruimte aanwezig te zijn. Er is een stappenplan dat beheerders en gebruikers van rusthuizen snel en eenvoudig kunnen toepassen", zegt professor Hilde Breesch. Zij leidde de onderzoeksgroep in Gent.