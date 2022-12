Stad Leuven tikt NMBS op vingers over gestolen fiets in extra beveiligde en betalende fietsparking 

"Natuurlijk is dit slechte reclame voor de nieuwe fietsparking", vindt Dessers. "Een parking waar we erg trots op zijn. Als de zogenaamde veilige zone toch niet zo veilig blijkt te zijn, dan moeten we bekijken hoe dat beter kan. Er was vroeger al een betalende en beveiligde fietsparking in de stad, maar daar is bij mijn weten nooit een fiets gestolen. Nu gebeurt dat wel en zo kort na de opening. De stalling is van de NMBS, dus we zullen dat samen met hen bespreken. Zij zijn er dus in de eerste plaats verantwoordelijk voor. Maar het lijkt erop dat er extra maatregelen nodig zijn", besluit de schepen.

Intussen analyseert de politie van Leuven de camerabeelden uit de fietsparking in de hoop de dief én de fiets te kunnen opsporen.