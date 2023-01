Gratis trams van en naar park-and-rides rond Antwerpen door wegenwerken aan viaduct in Merksem

Dit weekend kan je gratis parkeren in de park-and-rides van Merksem en Luchtbal. Vanuit de drie park-and-rides, dus ook die van Linkeroever, kan je gratis de tram nemen naar de stad en terug. "Door de wegenwerken aan het viaduct in Merksem richting Gent kunnen we op deze manier de eindejaarshoppers tegemoetkomen", vertelt Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit. "En het is ook goed nieuws voor de middenstand, dit is een van de belangrijkste shoppingweekends van het jaar."