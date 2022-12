Grootste taxibedrijf zoekt nog 20 chauffeurs na coronapandemie: "Zusterbedrijf springt bij tijdens feestdagen" 

V-tax zou het erg moeilijk kunnen rooien tijdens de eindejaarsperiode. "Gelukkig hebben we een zusterbedrijf dat vooral vervoer voor bedrijven doet. Daar is het tijdens de kerstvakantie rustiger. Het personeel springt hier bij. Op die manier kunnen we iedereen bedienen. Een taxi bestellen zal dus nog kunnen, maar probeer het wel wat op voorhand te doen." V-tax is onderdeel van een grotere groep in personeelsvervoer met vestigingen over heel België en ook in Frankrijk, onder meer met kantoren in Parijs en aan de Côte d'Azur