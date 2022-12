Britse prins Harry haalt uit naar broer William in docureeks op Netflix: "Schrikwekkend hoe hij gilde en schreeuwde tegen mij"

Harry en Meghan leggen uit dat het belangrijkste voor de koninklijke familie - of beter het familiebedrijf - de voorpagina's van de kranten of de homepages van websites zijn. Elk koninklijk huishouden beschikt over een communicatieteam dat de pr verzorgt. Voor iedereen was het meteen duidelijk dat Meghan de meeste positieve aandacht kreeg. Veel méér dan de andere leden van de familie Windsor. Meghan werd de ster.

"Het probleem is dat ze aantrouwde in wat een bijrol had moeten zijn, en dan trekt ze de aandacht of ze doet de job beter dan diegene die ervoor geboren is", ziet Harry het. En toen veranderde plots de toon in de berichtgeving, vertelt Harry. Plots doken woorden op als diva en duchess difficult (de moeilijke hertogin, red.)



James Holt, directeur van de stichting van Harry en Meghan (Archewell Foundation) en een gewezen paleiswoordvoerder (2017-2019) formuleert het zo: "Toen sommige mensen in het Instituut rond de familie begonnen te zien dat dit nieuwe stel de machtsdynamiek zou kunnen destabiliseren, werd het doel om ze weg te stoppen of irrelevant te maken."

Binnen het koningshuis heerst namelijk een rangorde: de monarch en de troonopvolger krijgen absolute voorrang. Met andere woorden: zij zijn het belangrijkste, je kaapt niet voor hun neus de publiciteit weg.