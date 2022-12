Koudste nacht en ochtend van het jaar (tot nu toe): "-6 graden in Ukkel, -15 graden in Elsenborn"

Vrijdag blijft het vrijwel overal droog en start de dag koud met aanvriezende mistbanken en in het oosten van het land ook lage bewolking. Geleidelijk wordt het in de meeste regio's zonnig, maar in het oosten blijft het op meerdere plaatsen waarschijnlijk bewolkt en grijs. Aan de kust is er kans op een bui vanaf de Noordzee. De maxima liggen tussen -3 graden in de Hoge Venen, rond 1 graad in het centrum en 4 graden vlak aan zee. Ook in het zonnige Lotharingen stijgen de temperaturen tot 3 graden.