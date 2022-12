Tot helft minder bussen en veel geschrapte vluchten: zo kan je morgen de vakbondsactie voelen

De Lijn verwacht veel hinder, omdat een groot deel van het personeel zal gaan betogen. Er is een aangepaste dienstregeling uitgewerkt voor heel Vlaanderen. Die is vandaag al te raadplegen. Reizigers kunnen in de routeplanner van De Lijn zien welke bussen en trams rijden. De hinder zal het grootst zijn in de steden. In de provincie Antwerpen zal maar 52 procent van de bussen en trams rijden, elders is dat 60 tot 63 procent.