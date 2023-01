Inwoners Glabbeekstraat in Geetbets door vrieskou al week zonder water

Geen water, dat zorgt natuurlijk voor problemen. “Eten maken gaat niet, maar ook douchen bijvoorbeeld is onmogelijk”, zegt Reniers. Er lijken voorlopig geen structurele oplossingen in de pijplijn te zitten. “Gisteren zijn ze met een brander langs de leidingen gegaan. En de gemeente is zo gul geweest, tussen aanhalingstekens, dat we kunnen gaan douchen in de sporthal.” Verder deelt de gemeente langs een zijde van de straat water uit. “Bij ons komt er intussen wel weer een beetje water uit de kraan, maar het is nog niet wat het moet zijn”, aldus de bewoner van de Glabbeekstraat.