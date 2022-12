Afshin (20) is met zijn 65,24 centimeter officieel de kleinste man ter wereld

Afshin Esmaeil Ghaderzadeh mag zich vanaf vandaag officieel de kleinste mens ter wereld noemen. Afshin is 20 jaar oud en komt uit het noordoosten van Iran. Hij is 65,24 centimeter groot. Daarmee is hij 7 centimeter kleiner dan zijn voorganger, de 36-jarige Colombiaan Edward Niño Hernandez.