Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi belooft spelers van zijn voetbalclub "een bus vol prostituees" als ze winnen

Silvio Berlusconi is sinds 2018 de eigenaar van AC Monza. Zijn ploeg doet het best goed: afgelopen zomer promoveerde de club voor het eerst in de 110-jarige bestaan naar de Serie A, de hoogste afdeling in het Italiaanse betaalde voetbal. Met de uitspraak wil de 86-jarige politicus zijn voetbalploeg extra motiveren voor de tweede seizoenshelft, maar dat schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Ze vinden de uitspraken vrouwonvriendelijk en kleinerend.

Het is niet de eerste keer dat Berlusconi kritiek krijgt om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Tijdens zijn carrière als politicus en eigenaar van AC Milan zorgde hij vaak voor opschudding. In 2011 werd hij er zelfs van beschuldigd seks te hebben gehad met een minderjarige prostituee tijdens een van zijn beruchte 'bunga bunga'-feestjes. In 2015 werd hij daar echter voor vrijgesproken.