Jan Delvaux bundelt anekdotes van 70 jaar popmuziek in Hasselt: “Stad van primeurs”

Van Axelle Red tot Stijn Meuris en van Dana Winner tot Jacques Brel. Allemaal komen ze aan bod in het boek. Die laatste dankt zijn carrière trouwens aan Omroep Limburg, de voorganger van Radio 2 Limburg. Jef Claessen, toenmalig productieleider bij Omroep Limburg, pikte Jacques Brel op nadat hij bot ving op de nationale omroep. “Omdat wij hier in een uithoek zitten, zijn we noodgedwongen heel lokaal of net over de grens gaan zoeken. Of moesten we aanvaarden wat ergens anders geweigerd werd. Dat laatste is de geschiedenis van Brel. Toch vonden wij het goed. Er zat iets in de jongen”, zei Claessen daar toen over.